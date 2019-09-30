長沙涉惡套路貸團夥被判刑　主謀獲判監15年

湖南長沙市開福區人民法院上周五（27日）公開審理一宗涉惡「套路貸」案件，對17名被告作出宣判。法院以詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟等罪名，判處主謀劉琴15年有期徒刑，罰款14萬元（人民幣‧下同，約15.6港元）。而其餘16名被告分別被判監6個月至7年，處以3000至4.5萬元（約3300至5萬港元）不等罰款。

案件指出，劉琴在2017年6月至2018年9月期間，聚集王偉、肖波、楊卓武等被告，在當地先後成立三間商業公司，以「低息、毋須押車貸款」為誘餌，誘騙被害人簽訂合約，通過虛增債務、製造資金走賬、單方面肆意認定違約等手段，非法佔有他人財產。經審計，共320名被害人，詐騙金額高達730.5萬元（816萬港元）。

有被害人不欲借款4.5萬元，卻被要求強行寫下30萬元（約33.5萬港元）的借據。後因無力償還，被債主多次採用通宵值守、堵塞門鎖、噴灑油漆等方式騷擾其妻，更前往被害人父母住處滋擾其生活。

法院認為，各被告的行為嚴重侵害人民群眾財產安全和其他合法權益，造成較為惡劣的社會影響，是惡勢力犯罪集團；根據各被告的犯罪事實、情節、性質和社會危害程度，遂依法作出上述判決，而違法所得及凍結的供犯罪所用資金予以追繳，追繳及凍結的資金優先退賠給各被害人。