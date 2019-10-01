特朗普賀中共建政　揚言「我們必勝」

美國總統特朗普周一（9月30日）在社交網站連珠炮發，祝賀中共建政70週年之餘，強調華府已意識到中國企圖超越美國的野心，揚言在「你最喜愛的總統」帶領下，美國必定會取得最後勝利。

特朗普先在社交網站引述中國商務部副部長王守文日前指「中國力促一個冷靜、理性的解決辦法」的言論大造文章，他寫道：「中國的表現很差，同時美國在你們最喜愛的總統領導下，持續創新高峰，雖然民主黨人沒有做任何事，我們也只是剛開始！」

大約1小時後特朗普又再發文，引述剛接受霍士財經頻道訪問的經濟學家沃德的言論寫道：「在這麼多年後，美國終於意識到北京的計劃和野心，他們希望超越我們成為21世紀雄霸經濟與軍事的超級大國。不過現在美國終於有回應（謝謝你特朗普總統），這已在貿易範疇上正在進行，並在軍事競爭中出現雛形。」

特朗普最後作出「祝福」：「我們已經在贏，我們之後也會獲勝，他們不該將我們和他們的協議一筆勾銷。中國生日快樂！」北韓領袖金正恩表示，中國70年來在共產黨的領導下，綜合國力及國際地位極大提升；俄羅斯總統普京稱，中國70年來在多個領域取得偉大成就，在解決重大全球問題發揮重要作用；英女王伊利沙伯二世則祝願中國人民幸福安康。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁