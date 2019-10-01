小貓被困籠中監生熱死　台電致歉動保處調查

台灣台中市台電西屯變電所，日前派人用貓籠誘捕多隻小貓後，卻對牠們置之不理，令小貓在籠內活生生熱死。事件曝光後引起眾怒，台電事後向公眾致歉，強調會加強變電所巡檢次數，必要時加裝閉路電視加強管理。另台中市動保處表示，將派員至台電調查，釐清相關人員責任並依法處置。

事緣於有市民發現貓隻被關在變電所的誘捕籠內，擔心天氣炎熱導致小貓中暑，遂向台電反映，又向台中市動保處通報。惟台電遲遲未派員處理，動保處立即派員到場後，卻因變電所上鎖無法進入。最終，小貓活活熱死。

台電事後解釋，因近日發現常有小貓進入變電所，為防止小貓攀登變電設備造成停電事故，才設置捕貓籠於設備周圍。惟巡檢員上周三（9月25日）接獲消息時，僅得知「小貓進入所內」，不知「已遭貓籠捕獲」，便認定小貓隨後會自行離開，未有查看貓籠，導致憾事發生。

另動保處強調，使用誘捕籠捕獲貓客後，依《動物保護法》必須為動物提供「安全、乾淨、通風、排水以及適當遮蔽、照明與溫度」的生活環境。當局將派員到台電調查；針對動保處職員當時未有請求支援，當局亦將懲處、檢討並加強人員訓練。