美籍華裔男子被起訴　為北京進行間諜活動

美國政府周一（9月30日）宣布起訴一名美籍華裔男導遊，他涉嫌為中國政府在美國進行間諜活動，並在上周五（27日）被捕，不准保釋。司法部又發布兩段影片，顯示被告在一個酒店房間進行間諜活動。一經定罪，他將面臨10年監禁和罰款25萬美元(約200萬美元)。

56歲的加州居民彭雪華（Xuehua Edward Peng，譯音）被控的罪名涉及國家安全，他涉嫌以非法外國代理人身份，將有關美國國家安全的機密資料交給中國官員。當局指他被控利用機密位置去傳送資料和金錢，以及親身將一些存儲了關於美國國家安全機密資料的數碼儲存卡帶到北京。

起訴書指被告在中國官員的指示和控制下，在2015至2018年從一名秘密人士手上取得資料，再從這些資料中取得機密資訊。法庭文件指這名秘密人士也是一名「雙重間諜」，美國聯邦調查局透過這名雙重間諜，在三藩市灣區和喬治亞州哥倫布的兩間酒店前檯或房間多次留下數碼儲存卡，而在上述3年期間，被告總共6次前往有關地點取走數碼儲存卡，當中除了第一次是讓他「綵排」，以及之後第一次正式執行任務外，另外4次他都把裝有現金的信封放下，被告取走所需物件後便會留下現金信封。被告涉嫌取走數碼儲存卡後便會飛到北京，將這些卡交給中國國安局。

司法部表示，彭雪華2001年以商業簽證抵達美國，並在加州娶妻落地生根，他的註冊旅行社主要服務計劃到美國留學的中國學生。他在2006年結婚，2012年取得美國公民權。

副司法部長德默斯說：「他的被捕將中國特工的任務曝光和瓦解，也顯示他們可以取得這類資料而毋須踏足美國，這案件也顯示中國的間諜活動有多嚴重，以及美國對於打擊有關罪行的決心有多大。」