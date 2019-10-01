國慶閱兵：4款亮相洲際彈道導彈比較

北京即將舉行國慶70周年閱兵。按照綵排，閱兵將展示東風5B/C型長程洲際導彈、東風31AG型導彈、巨浪2型潛射洲際導彈，以及從未曝光的東風41洲際彈道導彈。

●東風41（DF-41）

東風41重55噸、長19米，可攜帶十多枚分導式彈頭，射程多達1.5萬公里，幾乎覆蓋地球上所有目標。東風41機動性高，比固定在發射井的導彈更難被發現，也更容易在遭到第一次核打擊后幸存，並發動核反擊。這款新型彈道導彈的命中度，較其他型號的洲際導彈為高，被形容為「中國核威懾的終極性象征」，核威懾能力可與美俄相提並論。

●東風31AG（DF-31B）

由東風31A改進而成的東風31AG，可攜帶5至6枚核彈頭，射程約1.3萬公里，可覆蓋大部分北美目標。這款新型導彈，可與DF-41戰略導彈和固定發射井型的東風5B/C型洲際導彈、海基巨浪2型潛射洲際導彈等，成為中國未來可靠的戰略核反擊陣容主力軍。

●巨浪2型（JL-2）

巨浪2型為中國第二代洲際潛射彈道導彈，射程為8000至1.2萬公里，可攜帶最多3至6個核彈頭。巨浪2型裝備在094型戰略核潛艇上，可大幅提升中國二次核打擊能力，當陸基核武器基地遭敵方打擊後，仍有足夠的核力量對敵方進行核反擊。

●東風5B/C（DF-5B/C）

東風5B能攜帶3至5枚分導式核彈頭，並採用兩級式液態燃料火箭，只能通過發射井發射。比東風5B更先進、可攜帶10枚核彈頭的東風5C，也不排除在閱兵式上出現。分析指東風41更先進、戰略威懾力更大，但東風5型仍以強大殺傷力和突防能力而受青睞。