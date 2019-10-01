修例風波：批黃之鋒與台獨合流　官媒斥鬧得愈歡滅亡愈快

台灣民間團體日前舉行遊行，聲援香港示威活動。大陸官媒周二（10月1日）批評，遊行活動是「台獨」與「港獨」聯手叫囂「反中、仇中、抗中」，是二獨合流、同「瘤」合污的政治醜劇。官媒亦點名批評「反中亂港」分子黃之鋒等人早前竄訪台灣，與民進黨、時代力量等台獨分子見面，指出台獨、港獨朋比為奸非新鮮事。

官媒指，雙獨捆綁、互為背書，表面打得火熱，實際是為各自利益。其中有小撮港獨分子企圖到台尋求庇護與金援，為香港局勢火上加油。官媒直斥民進黨當局和台獨勢力，指他們渴望透過香港問題上興風作浪，趁此撈取選票，贏得台灣地區兩項選舉，甚至妄圖詆毀「一國兩制」，煽動分裂中國，來向外部勢力搖尾乞憐、求取加持。

官媒又批評，雙獨大肆叫囂要結盟為「對抗中共的第一線」，是為了各自不可告人的政治私利，罔顧港台全體民眾安全、利益、福祉，然而台灣島內有主流輿論批評民進黨當局介入香港事務是禍害台灣、玩火自焚，又指人心民意，此可謂再顯然不過，直斥這兩股逆流綁得愈緊、鬧得愈歡，滅亡得就愈快，又指多行不義必自斃的歷史劇本早就寫好。