颱風米娜逐步遠離台灣　或最快下午舟山登陸

今年第18號颱風米娜周二（10月1日）持續向北移動，清晨5時30分其中心位於台灣的基隆東北偏北方海面。由於台灣本島已脫離暴風圈，故當地已解除颱風陸上警報，至於海上警報也預料於中午前後解除。大陸的中央氣象台清晨6時繼續發布颱風橙色預警，料最快下午掠過或登陸浙江玉環到舟山一帶。

在台灣，米娜雖逐漸遠離，但北台灣多地仍持續大雨。台氣象局針對基隆、台北、新北、桃園、新竹縣、苗栗縣發布大雨特報，又提醒山區可能出現山泥傾瀉及落石。另新竹縣政府周一（9月30日）深夜宣布，因應尖石鄉及五峰鄉山區泥石流警戒及落石崩塌阻礙交通，同時考慮學校師生人身安全，尖石鄉停工、4間小學停課一天，另五峰鄉桃山小學停課一天、上午停工半天。

據大陸中央氣象台網站消息，米娜清晨5時位於浙江省舟山市偏南方約320公里海面，中心附近最大風力13級（每秒40米），7級風圈半徑240至330公里，10級風圈半徑80至120公里，12級風圈半徑50公里。預料米娜將以每小時約25公里速度向偏北方向移動，漸移近浙江北部沿海，將於周二下午至晚上掠過或登陸浙江玉環到舟山一帶沿海，之後轉向東北方向移動，吹向朝鮮半島南部，屆時風力將逐漸減弱。