名畫家搬行李不慎遺作品　遭清潔大姐當雜物收藏

內地76歲知名畫家楊慶甫日前乘坐火車，從深圳返回湖南常德，回到家後卻發現自己的畫作不翼而飛，立即報警求助。警方接報後，立即翻查火車站閉路電視，幾經波折終在車站保潔雜物間將畫作找回。原來，該批名畫是被遺忘在車站停車場上，結果被清潔大姐以為是旅客不要的東西，暫時放在雜物間中。

常德警方上周四（9月26日）晚上10時許接獲旅客報案，指自己在火車站遺失了近期所畫的8幅畫作，希望警方協助尋找。警員在溝通後得知報案者是國家一級畫師楊慶甫後，立即翻查閉路電視畫面，發現楊先生在停車場搬運行李時，意外遺下了該批名畫；而名畫一直在停車場「躺了」3個多小時，才被一名清潔大姐帶走，於是警員立即尋找該名清潔大姐。

清潔大姐見警員來到，甚為緊張，承認自己曾在停車場上拾走一捆東西，但她以為是旅客不要的東西，未有拆開查看，便放在雜物間。當民警告知這捆東西是價值百萬的名家作品時，清潔大姐嚇了一跳，趕緊從雜物間將畫作拿出來交給民警，所幸畫作完好無損。

楊先生的女兒上周五（9月27日）到派出所取回畫作，並向警方致謝。她透露，該批畫作是父親特意帶到深圳學術聚會，給友人品鑑，其中2幅還是專門為朋友所畫，故父親發現作品遺失後，大受打擊、茶飯不思，幸警方及時尋回名作，讓父親健康不會受到影響。