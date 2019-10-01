女兵方隊佩槍首亮相閱兵　平均年齡僅24歲

國慶閱兵共有15個徒步方隊參與，當中領導指揮方隊、文職人員方隊、維和部隊方隊、戰略支援部隊方隊和聯勤保障部隊方隊均是首次參加受閱。而今年參加閱兵的女兵方隊也創下多項「首次」，包含女將軍徒步受閱、女隊員佩槍、武警女兵亮相閱兵場等。

緊隨儀仗方隊出場的領導指揮方隊，是從軍委機關、五大戰區、軍兵種和武警部隊抽組而成，第一排面全部為少將軍官，體現了領導管理建設和組織指揮打仗的新體制新特點。文職人員方隊是唯一不帶槍方隊，以聯勤保障部隊為主抽組，隊員大多從事管理和技術崗位，99%為本科以上學歷，其中博士、碩士研究生佔11%。

女兵方隊由352名女兵組成，平均年齡只有24歲，她們以掛槍形式、全新混合編組參加國慶閱兵。領隊的兩位女將軍程曉健少將、唐冰少將，是國家十一閱兵史上首次出現的女將軍。程曉健是內地首位女飛行師長，也是解放軍空軍歷史上第4位女少將；唐冰則是某新型作戰力量主官。

女兵方隊由陸軍軍醫大學士官學校牽頭抽組，受閱女兵有來自英雄部隊的士兵，也有改革重塑新組建部隊的標兵；既有基層連排長、通信兵、衞生兵，也有飛行員、艦員、狙擊手、導彈發射手，還有國際比武優勝者和隱蔽戰線的無名英雄。