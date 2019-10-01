天安門廣場舉行國慶聯歡晚會　現場燃放煙花

中國國慶70年周年聯歡晚會周二（10月1日）晚上8時於北京天安門廣場舉行，現場有主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡以及燃放煙花。整個聯歡活動將歷時約90分鐘，至晚上9時30分結束。國家主席習近平等領導人及各界代表，亦有到天安門城樓上觀看表演。

從現場片段所見，在主題表演中，表演者載歌載舞，群眾揮舞螢光棒及手中的五星旗，現場情緒高漲。另有表演者在長安街上，用燈牌組成各種圖案，又安排在天安門廣場和其他指定區域燃放煙花，在上空組成數目字「70」的字樣。

現場觀眾在表演節目期間揮動手中的旗幟、螢光棒等表演道具，更高聲與台上表演嘉賓一齊合唱。內媒表示，煙花表演目的是渲染節日氣氛和營造歡樂的場面。現場以不同高度的煙花製造特殊的圖案和花紋，每次煙花綻放，均引來大批現場觀眾歡呼。

據了解，聯歡晚會由內地導演張藝謀擔任總導演，晚會分為主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡和煙花表演4個表演環節。其中主題表演由3290名聯歡群眾通過手持光影屏和表演道具進行組圖、立體呈現歌曲代表的影像。

另有16個交響樂團的1028人演奏樂器，加上當地大學、中小學學生等1400人組成千人合唱團。據內媒表示，此是人數最多和首次大規模在廣場上合唱。