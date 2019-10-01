幕僚證郭台銘欲會宋楚瑜　親民黨強調不缺席大選

台灣的鴻海集團前董事長郭台銘自正式退出國民黨後，動向備受關注。其幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜周二（1日）不排除郭與親民黨「聊一聊」，至於來年台灣的總統選舉會支持誰，蔡強調，郭無黨一身輕，只要認同他的理念、對台灣好，他都會支持。

有媒體追問，前立法院長王金平有意角逐總統，假如他代表親民黨出選，郭會否支持。蔡沁瑜稱，郭曾說過，「王院長是關公好兄弟，王金平做決定前一定跟郭先生討論，郭台銘言出必行」。至於親民黨主席宋楚瑜可能參選，蔡話鋒一轉，指「郭台銘初選後想要主動聯繫（宋楚瑜），但大家都忙，現在郭台銘先生沒有黨籍束縛了，不排斥聊一聊」。

對有傳郭支持台灣的蔡英文總統連任，蔡沁瑜直言「不可能」，並強調，郭「一再說一定要下架蔡英文政府」。至於郭台銘與台北市長柯文哲的民眾黨合作，蔡指雙方會協調，如果選區有屬意的人選，對方會避開不提名。

親民黨組織部主任張碩文周二表示，該黨不會缺席明年總統大選，將在黨主席宋楚瑜親自參選，或與中間選民接受度高的盟友合作兩種方案中二選一，但與國民黨合作的可能性比較低。