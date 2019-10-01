軍事專家︰導彈是最大亮點　閱兵首見高超音速武器

中國國慶70周年大會和閱兵儀式於周二（10月1日）上午在北京天安門廣場舉行，多款新型武器首次亮相，引起外界關注。澳門軍事評論員黃東指出，此次閱兵最大亮點就是導彈，尤其是多彈頭的東風41洲際彈道導彈終於服役，能對美國本土構成威脅；其次就是在閱兵史上首次有高超音速武器亮相。

黃東指出，解放軍首次便展出3項高超音速武器，包括無偵8高超音速無人偵察機，東風17超音速導彈以及長劍100超音速巡航導彈，十分令人震驚。他認為，雖然該些武器無法以飛越天安門上空進行檢閱，但拖在車上仍能清晰展示，某程度上反映中國在高超音速武器上處於世界領先地位，即使俄羅斯在相關方面亦只停留在研製階段。

對於東風41洲際彈道導彈，黃東認為，它相當於俄羅斯白楊M洲際導彈，但射程更遠；而東風系列的整個設計，亦是長期參考俄羅斯戰略導彈，故兩者必然具有相似性；加上兩者採用相同底盤，故兩者事實上有「血緣關係」。

黃東認為，對於與中國在南海有主權爭議的國家或地區，無論是日本還是台灣，解放軍此次展示登陸作戰的裝備，都是他們共同關心的焦點；其中，今次是第3次亮相的輪式突擊車，無論是設計還是性能，仍是現今世界一流水平，特別是在水上航速作戰。