女子入商場幕門突傾斜　兩男相助反遭碎玻璃割傷

廣東廣州一名陳姓女子，上周六（9月28日）上午行經一家商場，期間該處玻璃幕門突然傾斜，兩名男子路過見狀，決定同時出手撐住該門，詎料玻璃迅即爆裂，碎片散落一地，3人亦因此受傷。陳女事後稱，若非得兩人相助，後果不堪設想。

相關片段周三（10月2日）曝光。陳女憶述，事發時「因為我前面有兩個女孩進去了，在我的視線裏我是第三個拉門進去的，門就傾斜了。我出於慣性想頂住讓她復位，但可能門太大了，我不夠力氣。」陳女又稱，兩名義助的男子均有受傷，「一個是額頭，我看他捂着頭流了很多血，另一個是手部。」

據悉陳女雙手均被玻璃劃傷，其中左邊手背縫了3針。陳女事後向其中一名出手相助的男子、軍人李冠華致謝，「我說今天真的謝謝你們，如果不是我可能傷得很慘，他（李冠華）夫人說這是應該的，而且他是一名軍人。」

李的同僚表示，李冠華事發後「到醫院進行清創，當時縫了6針，今天到醫院再進行清創小手術，又清出了10多片玻璃碎片，主要靠近眼睛部位，額頭有兩道明顯的較深的傷疤。」另有內媒報道，事故肇因或涉玻璃門質量不佳，亦不排除是熱脹冷縮引發自爆。目前商場方已排查所有玻璃門。