橄欖核雕刻變藝術品　雕刻師：最貴賣萬元人仔1顆

廣西南寧男子鄧英賢從小體弱多病，因未能外出打工而無收入過活，遂開始學習雕刻橄欖核。他介紹，雕刻一顆橄欖核需時1至2天，「要耐得住寂寞」。直至目前，他售出最貴的一顆核雕塑接近1萬元（人民幣．下同，約1.12萬港元）。

鄧英賢表示，早前有來自蘇州的買家到當地購買能做工藝的橄欖核，對方轉手就能賣幾百元至上千元一斤，他之後便從事此行業。他稱剛開始學習雕刻橄欖核，因雕刻刀非常鋒利，經常會割傷雙手，且要長時間坐在同一位置，腰部容易勞損。

由於大佛、觀音、羅漢等較受歡迎，他現時均雕刻此類題材為主。鄧英賢又指，橄欖需先浸泡溫水去皮，風乾處理後，再挑選飽滿、規整度高的橄欖核，最好是直徑達2厘米以上的果核。他透露最為稀有的是異形核，「有時候幾十噸（橄欖核）甚至幾百噸裏面也出不了幾顆」，每顆都是獨一無二。

他表示，以前橄欖核不值錢，都以2至4元（約2至4.5港元）一斤的價錢出售，且當地人經常不採收橄欖樹，食用橄欖後就直接將果核，「讓它白白浪費了」。隨後因需求量增加，價錢亦不斷提高，目前一斤橄欖核的售價已提高至幾十元至幾百元。