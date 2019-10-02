不滿女友提分手　 恐怖情人涉以充電線勒頸

台灣的台北一名31歲林姓男子，今年8月因不滿女友提分手，闖進女方住處，涉嫌以手機充電線勒頸、用棉被及手掩住口鼻方式，企圖讓她窒息。女事主趁機報警，警員最終成功救人。台北地檢署日前依殺人未遂等罪起訴林男。

起訴書指出，在今年8月8日深夜10時，林男尾隨鄭姓女友的鄰居進入女方所住的公寓，趁鄭女開門之際闖進屋內，林男一進門先將鄭推倒在地，說「你今天真的死定了」，並以充電線勒住鄭女頸部，鄭女掙脫欲逃，林將鄭拉入房間，再以棉被蓋住鄭女口鼻，又抓傷她的臉。

鄭女一再反抗跌落床下，林男見狀又拿棉被掩住鄭口鼻，鄭掙脫後跑到廁所門旁，大力敲打牆身，希望鄰居聽到幫忙報警。林拉回鄭女，並恐嚇稱「如果我是你的話，就會把遺書寫一寫，要不然就打開窗戶跳下去，至少只會斷腳，不會被殺死」、「我會折磨你到4、5點」。

鄭其後趁林抽煙時躲進廁所內報警，警方接報到場，林佯裝離開，卻趁機帶走鄭女門匙，見警員離開鄭女後，又潛回鄭女住處，擬以門匙開門進入，鄭察覺有異，緊急撥電話報警，林男隨即躲藏在公寓4樓至5樓梯間。警方再度到場，鄭女開門時，林竟從5樓梯間跳下闖進屋內，並將鄭女壓在地上，迫鄭女叫警員離開，警員因聽到鄭女的尖叫聲，迅速上樓逮捕林男，鄭女才幸免於難。