被困船工曾拍窗求救　沉船傳氣體味蛙人無奈撤離

台灣的宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨海大橋倒塌事故，至今已造成4人死亡，尚有2人失蹤。而周三（2日）上午搜救人員將找到的第4具船工屍體抬上岸後，在場的死者朋友都悲傷得說不出話來，並當場向着大海撒溪紙。有參與救援的蛙人憶述，在救援期間曾聽到被困者敲打船窗求救的聲音，但無奈未能及時將人救出。

事件中被嚴重壓毀的3艘漁船分別為「新台勝266號」、「新台勝366號」和「新台勝33號」，而4名死者則分別來自新台勝266號和新台勝366號。搜救人員經徹夜救援，周三上午約8時45分於離碼頭約100米海面發現第4具屍體，經新台勝266號的江姓船東證實，是該船一名29歲菲籍男性船工。

有較早前下水救人的爆破小隊蛙人憶述搶救情況，指當時漁船的船艙天花板嚴重變形並入水，原本聽到被困者拍打船窗並呼救，但不久後聲音靜止。由於當時船艙傳出陣陣氣體味，又充斥大量木碎、釘與油污，基於安全考慮，蛙唯有先行撤離，再等待支援。

據知涉事的3艘漁船均屬江某所有，其中2艘為圍網船，另1艘為燈船，均以捕鯖魚為主，圍捕船造價每艘1.6億（新台幣‧下同，約4100萬港元），燈船則約值3000萬元（約770萬港元）。事件對江某造成巨大損失，加上有船工死亡和失蹤。對此江某感到悲痛和無奈，亦擔心日後生計和賠償問題。