設施破舊落後　省內23個A級景區遭除名

河北省文化和旅遊廳早前對省內部分A級景區復驗核查，發現有部分存在服務質量、安全管理等問題，23個景區被取消A級景區質量等級，其中唯一的4A級景區為張家口市沽源塞外莊園。另著名的承德市避暑山莊及周圍寺廟景區早前被通報批評，責令限期整改，惟周二（10月1日）仍在對外營業。

文旅廳表示，發現省內部分旅遊景區存在資源開發水平不高、服務質量有待提升、安全管理不到位、產品創新相對落後等問題，包括沽源塞外莊園位於錫林郭勒國家級草原自然保護區南邊，距沽源縣城只有6.5公里。惟據縣文旅局職員稱，該景區設施老舊，曾要求整改和提升，但未獲景區配合。

有遊客指，8月曾到塞外莊園遊玩，但入住房間設施破舊，房門上的紅油漆脫落；洗手間地面有黑色污漬，有電線垂落在房間地面，門外草坪長滿雜草，房間隔音效果差，屋內更有蜘蛛網。該景區原投資公司負責人回應稱，住宿區域已於8月關閉，但遊客仍可參觀景區景點，並確認公司已轉手經營。

承德市著名的5A級景區避暑山莊是全國重點文物保護單位，中國四大名園之一，又名「承德離宮」或「熱河行宮」，歷經清朝康熙、雍正、乾隆三代。惟山莊及周圍寺廟亦被通報批評，責令於6個月限期內整改。負責票務營運的工作人員表示，景區目前正常營業，遊客可購票遊覽，但未知景區被通報批評一事。

據了解，23間被取消A級景區質量等級的景區中，有1間4A級景區、8間3A級景區和14間2A級景區，另有84間A級景區被通報批評，責令限期整改處理。