百度PC瀏覽器停止服務　半年內6名高層離職

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。百度旗下的「百度PC瀏覽器」周一（9月30日）在官網正式公布停止服務，結束8年的營運生涯。另有內媒報道，百度副總裁王路將離職，百度在不足半年時間有6名高層離開。

報道指，百度內部近日人事變動，周一是王路在百度的最後一天，下一步將出任一家美元基金的中國區負責人；王路是半年來繼高級副總裁向海龍、副總裁吳海峰、副總裁顧國棟、副總裁趙承、執行總監孫雯玉後，第6名離職高層。

據悉，百度瀏覽器在今年5月已正式停止營運及維護，包括導航網站「hao123」、百度工具欄、桌面百度等有關產品都停止更新；為讓用戶有足夠時間更換至其他瀏覽器，遂保留網頁瀏覽等基礎功能，至周一正式停止服務。

百度瀏覽器營運多年，當中洐生不少爭議，瀏覽器以方便用家瀏覽和檢索為由，綑綁式強迫用家安裝其他輔助軟件；如hao123被指控使用「首頁綁架」等不法手段進入電腦，在用戶不知情下進行監控或控制等不法行為；百度工具欄因被強制安裝以及難以解除安裝，而引起不少負評。百度瀏覽器甚至曾被踢爆以上述輔助軟件涉侵犯用戶個資問題，包括在被揭監聽電話，非法竊取用戶隱私，後遭內地消保委提出民事訴訟。