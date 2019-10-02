塌橋死者每人獲賠500萬新台幣　航道堵塞礙漁民生計

台灣的宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨港大橋倒塌，造成5名外籍船工死亡，台灣的交通部長林佳龍周三（2日）中午宣布，將由港務公司向每名死者賠償500萬元（新台幣‧下同，約128萬港元）。

林佳龍表示，早上就事件舉行了第3次工作會報，針對於事故中死亡的外籍船工，將提供賠償撫恤，並從優從寬認定，盡速協助辦理。至於事故中傷者，將先獲發慰問金，後續由相關部門協助醫治復康。林強調，針對外籍勞工的權益保障，除了社會上有提供捐助外，港務公司也會根據政府賠償標準辦理。

台灣的農委會主委陳吉仲同日也表示，將對每名死難者先發放5萬元（約1.3萬港元）慰問金，另保險方面估計每名死者可獲賠約35萬元（約9萬港元）。至於船工家屬赴台奔喪等後續事宜，農委會也將全力協助。

事故發生至今，由於斷橋堵塞航道，導致800艘漁船無法進出港口。台灣的國防部長嚴德發表示，希望周三之內可開闢出一條闊10米、深5米的航道，方便小型漁船進出，務求盡快助漁民恢復生計，後續會再開闢第二條航道。

而台交通部政務次長黃玉霖則指出，為配合開闢水道工程，港務公司希望周三內完成通航管理措施，以便周四將大型漁船轉移到其他碼頭，並讓小型漁船進出。對於大橋後續復建工程，黃玉霖表示將由公路總局進行招標，目標是3年後重開新橋。