台女英國簽證遭拒面臨遣返　友人發連署近4萬網民支持

原籍台灣、在英國蘇格蘭某醫院任職的27歲女子蔣牧淳（Mu-Chun Chiang），早在5歲起與雙親移居格拉斯哥（Glasgow）。她近日卻因簽證問題，被英國內政部告知須在1周內離境，否則將被遣返台灣。蔣的友人聞訊後在網上發起連署，希望當局讓蔣女得以留在當地。據悉在短短數日，連署已有將近4萬人支持。

據了解，蔣牧淳早在1997年至2002年，與父母居於格拉斯哥，並在2006年轉往英國劍橋進修，先後在利物浦大學（University of Liverpool）和利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine），分別獲得醫學學士和碩士學位。蔣女現時則在利物浦大學附設的安特里醫院（Aintree University Hospital）工作與接受培訓。

然而蔣女近日受簽證問題所困擾。她在2006年至今年初都持學生簽證，當局卻要求她須改為申請工作簽證，才能留在英國。蔣女提到，自己的學生簽證在今年6月到期，她曾為此向英國內政部申請工作簽證，惟遭當局所拒。

據悉，當局認為蔣女在過往90日內，其銀行帳戶存款至少須有945英鎊（約9130港元），藉此證明她生活能自給自足。蔣女認為，自己只要在每月底前，讓帳戶內存有該金額即可；惟當局要求為每天維持在該數額，並須持續90天之多。該國內政部在上月19日發信，要求她7天內離開英國，否則將監禁6個月並遣返台灣，以及在未來10年遭拒入境。

蔣女的友人Mina Mesri其後在網上發起連署行動，藉此希望該國內政部能改變決定，讓蔣繼續留英。英國內政部其後發聲明，稱所有簽證申請均根據個案情況考量，又指蔣女提供的文件未齊全，目前正與對方聯繫，尋求解決方法。