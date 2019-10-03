台野生海龜疑遭雙手壓住玩　涉事遊客：嗰塊係石頭

台灣屏東縣有網民爆料，稱自己早前與家人前往小琉球龍蝦洞玩樂，期間見到野生海龜，卻拍攝到有男性遊客疑用雙手壓着海龜玩耍。涉事遊客事後透過友人解釋，辯稱自己當時並非壓着海龜，「而是蹲着抓那塊『石頭』，喊的踩到是『海膽』。」有不少網民聞訊後，都認為對方說法不確，直言「有沒有做你們心裏有數」。

爆料網民表示，事發當日下午約3時54分，「當時我跟爸爸還有妹妹一直把焦點放在前面的海龜。我們以為現場只有一隻海龜，但爸爸事後回想狀況不對，現場應該有兩隻。」及後該網民發現，「有其他3位男生遊客，其中一個說：『我踩到了。』，而且手還指着水裏，其實我們事後回想他說的就是海龜。」

該網民續稱，該名男子「很明顯他把腳移開讓後方戴眼鏡的朋友繼續壓着，而放大的圖片可以依稀看的出來水下的生物疑似就是海龜，連頭都看得出來雙手像是壓着甚麼大型的東西，很明顯如果這個東西如果不會動，那應該也不需要被壓着。」

該網民表示，當他們發現此狀後，已將相關證據交由當地海巡署處理。據悉男遊客事後透過友人向爆料者解釋，稱「無論您相信與否，這邊想與您另外說明，我們『確實』沒有碰到任何海龜，我們『確實』也有看到海龜。影片中我朋友非壓着的動作，而是蹲着抓那塊『石頭』，喊的踩到是『海膽』！」