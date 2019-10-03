台私立幼園涉超收近百學生　藏密室內上課避查

台灣新北市板橋區有私立幼兒園，近日被揭發違規超收近百名學生，並將他們送往補習班後，將學童藏匿密室內上課，藉此規避稽查。新北市教育局、工務局及消防局前往稽查，證實違規屬實，勒令涉事幼園即刻停止招生，並處罰金3萬元（新台幣‧下同，約7710港元）；並稱補習班為未立案幼兒園，依法開罰30萬元（約7.7萬港元）。

涉事地點為私立皇佳幼兒園和皇龍補習班。據了解，皇佳幼兒園屬當地名校，但去年10月至今，已涉違規擴大場地使用、違規超收幼兒、採分科教學、教職人員異動未於30日內報備、未依規定購買幼兒保險等，而負責人拾天億亦遭台教育局開罰4次，罰金超過10萬元（約2.6萬港元）；惟業者受罰後未有改善，並距上次受罰不足1個月，再度違規。

台教育局表示，周二（10月1日）已派員到皇龍補習班稽查，因業者消極配合，且違規情節重大，周三（10月2日）下午再會同市府各局處，到皇龍補習班及皇佳幼兒園稽查，針對皇龍補習班未立案幼兒園，依法開罰30萬元。

教育局續稱，執法人員到場後，發現該補習班暗藏密室，若非內部人員主動開門，從密室外根本無法發現和進入；密室也涉及擅自變更使用及未作公安申報，當局將依建築法追究相關責任；另現場滅火器、室內消防栓、火警自動警報設備等多項消防設備缺失，也當場開立限期改善通知單。

當局補充，執法人員前往皇佳幼兒園稽查時，發現現場學生人數超過規定的46人，確有超收情形；由於該園已多次違規，當局即場勒令幼兒園停止招生，處以罰金；若後續持續未改善，最重可處廢止設立許可。負責人拾天億事後發聲明，稱針對教育局相關法規規範，園方會努力依照執行。