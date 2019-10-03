鐵皮廠房奪命火　2消防員被困逾4小時殉職

台灣的台中市大雅區一間鐵皮搭建的工廠，周四（3日）凌晨1時許起火，局方派往大批消防員撲火，其中2名消防員在火場疑遭塌下的鋼板壓住。兩人失聯4個半小時，現場搜救人員在火場內2樓找到2具被壓住的遺體，其後證實為失聯消防員。

台中市消防局凌晨1時45分接報指，大雅區中和六路發生工廠大火，不確定是否有人被困火場，消防局於是出動各式消防車26輛及過百消防員前往協助搶救。現場為一家「免洗餐具物流中心」及「紙器廠」鐵皮廠房，消防員到場後確認無人被困。現場一度傳出爆炸聲響，由於廠房內存放大量紙類原料，火勢猛烈，消防員隨即拉起水線灌救，火場面積約500平方米。

約凌晨3時現場點算消防員人數時，發現謝姓和張姓消防員疑進入火場探測溫度後失去聯絡，現場指揮官於4時許決定派救援小組輪流進入火場，惟一直未有兩人的消息。台中市副市長陳子敬也到場關心救援進度。直至8時左右，搜救人員終於在廠房二樓的倉庫內找到2具被鐵皮屋頂壓住的遺體，經確認為失蹤消防員，且當場已無生命迹象。

據了解，殉職的33歲謝姓消防員為台北市人，已婚、育有一名2歲幼子，妻子並懷有雙胞胎。另一名32歲張姓消防員則為台南市人，未婚。