台海基會：滯陸台人案逐年增加　過半屬經商者

東莞本是台商的投資集中地，惟部分台商未及時因應經營環境變化轉型或外移，面臨困難。（互聯網）

台灣的海基會周三（2日）公布處理滯留大陸的台灣人的案件統計，顯示當局自2016年以來已協處145宗案件，且有逐年增加趨勢，其中以赴陸經商者數量最多，達76宗，佔整體52.4%。

海基會發言人蔡孟君在記者會上表示，滯陸台人多數位於大陸東南沿海省份，以廣東數量最多，共81宗，佔55.9%，當中又以台商集中地東莞的求助案件量最多，共52宗，遠超其他省市。蔡指出，東莞本是台商製鞋業、家具業等產業的投資集中地，可近年相關產業面臨嚴峻考驗，紛紛遷往越南等東南亞國家，再加上部分台商未及時轉型或外移，遂面臨經營困難。

蔡孟君又指，不少壯年時到大陸從業的台灣人，因經營環境變化而失去原有的工作，且這些人陸續到了退休年齡，即使在大陸勉強能夠謀生，也缺乏社會保障。數據顯示，滯陸台人的年齡層方面，以60歲至69歲最多，佔整體44.1%。

蔡最後提到，案件類型方面以疾病因素最多，佔42.8%，其次為23.4%的死亡因素，以及15.2%因案服刑期滿案件，且多數個案同時存在證件逾期或遺失、缺乏經濟能力、生活難自理等因素。