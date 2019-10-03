殉職消防員妻懷雙胞胎　聞夫死噩耗當場哭崩

在台中市大雅區鐵皮廠房大火中殉職的33歲謝姓消防員，前年初為人父，其妻現時懷有雙胞胎。當謝妻驚聞丈夫在火場失聯後，立即趕到現場，挺着大肚焦急地等候消息。當上午8時許傳出找到2具消防員遺體後，謝妻當場痛哭崩潰。

2名殉職消防員的遺體事後已送往台中殯儀館等待驗屍安排，懷有身孕的謝妻以黑色外套遮頭到場，其身旁的家屬神情悲傷。任職女警的謝妻認屍後，由消防局人員帶到辦公室休息。

報道指，今年父親節前夕謝男在社交網發文稱，「今年父親節大禮實在太刺激太驚喜了。胖寶以後多兩個妹妹陪他搗蛋了」。當謝男殉職的消息傳出後，不少網民紛紛湧入其Facebook留言「向英勇的消防弟兄致敬」、「任務結束，辛苦了，一路好走」；也有人替謝男遺孀打氣。

至於另一殉職張姓消防員，其兄也在南屯春社消防分隊任職，兩兄弟當天均前往現場救火，誰知只有一人活着離開。據指張姓兄弟感情甚好，死者的Facebook大頭相也是跟兄長和姪女合照，惜如今天人永隔。張男的兄長勇敢面對，還稱「消防人員就是應當要做」，令在場人士大為感動。