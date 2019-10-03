十一長假「代相親」需求爆棚　2小時盛惠600元人仔

內地不少家長都會熱衷為子女安排相親，在十一長假期間，一些被安排相親的年輕人既不願意去，又不好意思拒絕，於是在網上找代相親服務，令相關需求近日急增，一次為時約2小時的服務可達600元人民幣（約670港元）。

有提供代相親、代約會服務的商家向內媒表示，該店十一長假期間諮詢的人數明顯上漲，這些顧客多為女性，基本上都被家人安排了3至4場相親，有極端案例是從周二（10月1日）至周六（10月5日）都被安排了相親。據悉代相親服務可提供形象設計，但由於需求強勁，部分顧客還需排隊預約下單。

對於這種購買代相親服務的行為，網民評價不一，有人認為這對相親安排的另一方來說是一種不尊重的行為；也有人表示，認為年輕人平時工作勞累，假期想好好休息也是可以理解。亦有網民認為，年輕人抗拒相親的根本原因，是家長們太希望子女過上好的生活，導致相親慢慢變成物質化的代名詞，故人們應該尊重相親這種形式，但同時也要摒棄唯利是圖的封建思想，才能詮釋相親的本意。