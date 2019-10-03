台男肢解女友棄屍囚終身　死者兒聲明望判死刑

台灣的台南市今年初驚爆一宗姊弟戀情殺案，一名吳姓男子疑因感情糾紛殺死張姓女友，其後更將死者肢解並棄屍荒野。案件周四（3日）於台南地方法院一審宣判，法官認為吳男有教化可能，判其無期徒刑，案件可上訴。至於死者張女的兒子雖未到場，卻事先發聲明認為吳男滿口謊言，希望法庭能判其死刑。

31歲的被告吳茂騰在螺絲工廠上班，2年多前透過交友軟件認識在夜總會工作43歲張女。據指吳男外貌彬彬有禮，令已離婚並育有一子的張女芳心暗許，認為可託付終生。兩人其後發展姊弟戀並共賦同居。

惟吳男其實一腳踏多船，今年1月初，因不滿張女與客人相約出遊，在家中發生爭執，期間吳男盛怒之下徒手勒死張女。案發後，吳男冷靜地先用鋸子將張女分屍成7塊，再分別裝入2個膠袋，然後駕駛張女的汽車將屍體運到一處荒野棄置，任由死者屍骸遭野狗啃食。張女的兒子因久未見母親蹤影，1月下旬報案，警方經查發現張女的座駕明顯有被清洗過的痕迹，認為曾開座駕前往洗車的吳男有重大嫌疑，最後吳男亦承認殺人。

在審理過程中，吳男曾向張女的家屬致歉，又聲稱並非故意勒死張女。但法醫指出，張女斷氣前被勒頸15分鐘以上，以致舌骨斷裂，又被電線纏頸，認為吳男並非消極任被害人死亡。法官一審認為吳男性格偏差、自私自利，行兇手段殘忍，但因其無前科，且坦承犯行，仍有教化可能，故判吳男無期徒刑，褫奪公權終生。