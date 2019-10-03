台行政院修訂槍砲條例　製販改造槍罰則與真槍一致

台灣的行政院周四（3日）《通過槍砲彈藥刀械管制條例（修正草案）》，對於販賣或製造可用火藥擊發、且具有殺傷力的改造玩具槍的不法分子，刑責將提高至與制式手槍一致，處7年以上有期徒刑。有關法案將送交立法院審議。

台灣的內政部指出，鑑於近5年涉及槍械的案件中，持改造槍枝的犯罪比率高達9成，是犯案槍枝的最主要來源；不法分子在網上或實體店購買外型、構造、材料類似於真槍的「操作槍」後，再改裝成具殺傷力的火藥式槍枝，而這些改造槍枝的危害性無異於制式手槍，刑責卻低於制式槍的刑度，令為歹徒最青睞的犯罪工具，故此次修法擴大查禁改造槍的範圍。

警政署刑事警察局長黃明昭表示，現行法例規定，販賣或製造改造槍枝，可處5年以上有期徒刑，而持有改造槍枝則處3至10年有期徒刑；惟修法後，除販賣或製造改造槍的刑責提高至7年以上徒刑外，持有改造槍的刑責亦提高至5年以上有期徒刑，與制式槍枝一式。

另外，草案亦擴大了「模擬槍」的定義範圍，只要有關槍枝具有類似真槍的外型、構造、材料及火藥式擊發裝置，且具有殺傷力者，即屬「模擬槍」，持有者需向警方報備，否則即屬違法。另草案亦提高模擬槍的相關行政罰則，製販模擬槍由過往的「報備制」改為須事先取得警方許可，罰款亦由50萬（新台幣．下同，約12.5萬港元）提升至150萬（約37.5萬港元）。

對於外界憂慮持有或收藏遊戲使用的玩具槍亦會受罰，內政部副部長花敬群強調，此次修法是針對可用火藥擊發、具有殺傷力的改造槍，對於空氣式的玩具槍、BB彈槍等，則不受影響。