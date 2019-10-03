誣指郭台銘政治捐獻　名嘴終極上訴失敗賠款道歉

台灣4年前台北市長選舉期間，名嘴周玉蔻指鴻海集團前董事長郭台銘捐款3億元（新台幣‧下同，約7700萬港元）給連勝文，郭憤而向周提告。案經一、二審均判郭勝訴，周不服提出終極上訴。台最高法院周四（3日）駁回上訴，全案確定。

2015年1月，台北市長柯文哲接受電視台訪問時，提及市長選舉期間想拜會「某企業家」，但對方不願會面。柯更指該企業家捐錢給他的對手。事後周直指該企業家就是郭，郭認為周所言不實，遂向她提告並求償1000萬元（約257萬港元），並要求對方登報道歉。

案件一審時，台北地方法院史無前例地傳喚政商界名人作證，包括柯文哲、立委柯建銘及郭台銘都親自出庭。最後法庭裁定周敗訴，需向郭賠償200萬元（約51.4萬港元），並在7分報章頭版刊登道歉啟事。

二審期間，柯建銘證稱他從未向柯稱郭捐款給其對手，是柯會錯意，但周明知消息內容的直接來源是柯，卻從未向對方查證，便逕自轉述柯的言論。法院認為周未合理查證，須負侵害郭名譽的責任，故維持一審判決和賠償金額，但周只需在5分報章登道欺啟事。

最高法院則認為，二審判決並無違背法令，故駁回周的上訴，賠償金額不變，惟登報數目從一審的7分減至4分，至於周玉蔻賠償的金額，則維持一、二審裁定金額，另周需於4大報章頭版刊登半版道歉啟事，以及在一網媒首頁刊登道歉聲明。