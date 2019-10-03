台警破毒品分裝場　驚見「特朗普」咖啡包

台灣的刑事局偵查大隊周四（3日）公布，日前與新北市警方查獲一宗毒咖啡包案件，拘捕一名21歲的范姓製毒疑犯；該疑犯把毒品混入咖啡粉等後，再製作成「毒咖啡包」。警方發現涉案咖啡包以美國總統特朗普的樣子設計，更將其當時競選標語「The party is great again」印在包裝上，疑似為毒咖啡包起噱頭。

刑事局表示，在追查新興毒品咖啡包案件時，意外得知范男自行將數種新興毒品混入咖啡、奶粉、果汁粉等，並分裝製作成毒品咖啡包。范男更特意將製毒工廠設置在市內交匯處附近社區內的小套房，利用該區出入人口複雜以躲避警方查緝。

警方在范男住處搜出5公斤俗稱「殭屍毒品」的甲卡西酮、560包毒咖啡包、1524顆一粒眠（學名：硝甲西泮）、2包四氯乙基卡西酮、1批各式卡西酮類原料；另製毒工具包括1部果汁機、1部封膜機、4個電子磅、手機4部等相關證物。

范男被捕後，矢口否認分裝毒品，辯稱都是友人所寄放。全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦，並持續擴大追查其他共犯。