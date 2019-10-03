4頭青峪豬接受胚胎移植受孕　誕下23頭純種仔豬

四川巴中市4頭青峪豬透過體細胞複製和胚胎移植技術而受孕，近日順利產下23頭健康狀況良好的純種仔豬。這是四川首次將非基因編輯體細胞複製技術運用於地方豬資源保護。

據悉，被稱為「巴中土豬」的青峪豬是四川省地方豬種，被列入省畜禽遺傳資源保護名錄。當局為加強對地方豬品種遺傳資源的有效保護，在全省建成7個地方豬品種的遺傳資源保種場(區)和一個四川省級畜禽遺傳資源基因庫。

2017年，四川農業大學動物科技學院教授朱礪團隊開始實施「青峪豬冷凍精液製作及重要經濟性狀挖掘」項目，形成了一套成熟的冷凍精液製作和保存技術。翌年，該團隊對四川地方豬品種製作冷凍精液，實現了對父系血緣的保護。

至今年3月，為應對非洲豬瘟疫情對地方豬遺傳資源的威脅，實現遺傳資源保存和活體恢復，朱礪團隊開展青峪豬體細胞複製試驗。同年5月，團隊培育出複製胚胎；6月，完成4頭代孕母豬的胚胎移植。

朱礪表示，體細胞複製青峪豬的成功分娩，實現了地方豬遺傳材料的長期保存和活體恢覆，證明四川農業大學全面掌握了在重要疫情形勢下保護地方豬品種遺傳資源的綜合應對措施。

另就非洲豬瘟疫情影響，湖南、四川、廣東等省均訂下今年最低生豬出欄目標，據資料顯示，湖南省農業農村廳今年最低出欄量為4500萬隻生豬；而四川及廣東則分別是4008萬隻及3400萬隻。