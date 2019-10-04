驚揭丈夫偷食小三短片　婦人傳給小姑反捱告

台灣彰化縣一名36歲謝姓婦人，早前趁楊姓丈夫外出忘帶手機之際，偷偷翻查丈夫手機資料，發現丈夫與林姓小三的性愛短片及色情對話等；謝女大為憤怒，不但存檔欲提告，且又把短片轉發給楊的2個妹妹，結果反被楊控告妨害秘密罪。案件近日在彰化地院判決，謝婦被判拘役95天，全案仍在上訴。

判決書指出，謝婦去年3月28日在楊男手機中，發現丈夫與林女的性愛照片、短片及對話紀錄，繼而複製到自己手機及光碟內存證，並於同年7月5日持光碟向彰化地檢署控告楊男和林女通姦，案件目前仍在彰化地檢署偵辦。惟謝婦發現短片後愈想愈氣，在提告2天後又把短片傳給2個小姑，泣訴「你哥外遇了，他做了對不起我的事」，讓楊男大為憤怒，反告妻子。兩人最終於今年6月協議離婚。

法官認為，兩人雖曾為夫妻，但謝婦的所作所為對楊男造成的困擾非輕，實屬不該，加上至今仍未能與楊男達成和解；法官審酌謝婦的品行尚佳，且坦承犯行，因此分別依「無故取得他人電腦之電磁紀錄罪」、「洩漏利用電腦持有他人之秘密罪」，分別判處拘役55日及50日，合併執行拘役95日。