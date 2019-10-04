台男扮米芝蓮星級主廚騙取投資　被判囚6個月

台灣男子彭俞諺早前化名「彭維雄」，謊稱自己是「米芝蓮一星主廚」，四處招搖撞騙，更在騙取一名魏姓男子信任後，誘使對方投資200萬元（新台幣．下同，約50萬港元）在新北開設一間餐廳，並讓彭擔任行政主廚。惟事件隨後被媒體揭發，魏男亦控告彭詐欺取財，案件近日在士林地院審結，彭被判囚6個月，可易科罰金18萬元（4.5萬港元）。

據報道，彭男自稱曾獲得「上海廚藝比賽獲最佳創意美食獎銀牌」、「最佳青年廚師獎金牌」、「法國藍帶廚藝學院獲藍帶甜點初級認證」、「巴黎米芝蓮三星餐廳廚師」等殊榮，因母親身體不好才回到台灣，成功遊說魏男投資開設餐廳，雙方各佔一半股份；其後，彭男又接受多間台灣傳媒採訪，人氣一時無兩。

被媒體揭爆證書造假後，彭男辯稱，他確實沒在外國餐廳任職，但履歷內容只是「優化」自己，而獎牌是在美國時，一名澳洲學生送他留念，擺在店內是為宣傳，且31萬（7.75萬港元）紅利是他的薪金，並無詐騙魏男。

法院經查後發現，彭男在1995年至2018年間，只曾在2016年3月31日至4月9日短暫離境，且其學歷等資料全部造假，連在媒體擔任的記者的鄭姓女友也被蒙在鼓裏。法官認為，彭男以不實資料詐騙魏男合作，並擔任行政主廚，造成魏男財產損害，罪名成立，惟鑑於彭已賠償45萬元（11.25萬港元），雙方達成和解，故作出上述判決。