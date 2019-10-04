學校現流浪鴨恐毀蓮花　學生︰葉上抹芥末

小鴨一邊遊可愛的鴨仔式，一邊把蓮葉、蓮花及蓮根咬斷。（互聯網）

深圳一中學近日出現一對年幼的「不速之鴨」。兩隻小鴨，未交學費，竟把校內的魚池當作私家泳池和食堂，經常一邊游可愛的鴨仔式，一邊把蓮葉、蓮花及蓮根咬斷。校校長其後向全校師生發公開信，徵求學生對鴨仔處理方法的意見，結果收到學生們天馬行空的回信，令校長眼界大開。

校長聲稱，該2隻鴨子是校長在暑假時，於路邊樹底草叢中發現。開學後，校長便把鴨子帶到校內，以「增加校園生命的氣息」，同時提醒師生「要善待每一個成長期的孩子」。未料鴨子受到同學們喜愛，還成為「校鴨」，下課時不少同學常常省下麵包來餵牠們。

被寵壞的小鴨羽翼漸豐，竟與魚爭食，魚池中的睡蓮亦面臨被校鴨咬斷威脅。校長遂發公開信，希望學生提供切實可行的解決方案，指一旦被採納，可獲與校長共進早餐、免除一周作業等獎勵。

由於獎品太吸引，學生們積極回信。有學生建議設立「餵鴨點」，令鴨子太飽不吃睡蓮；亦有學生建議在蓮葉上抹芥末，還有學生建議搭建鴨舍，由學生輪流照顧小鴨。

校長綜合各學生建議後，決定成立「校鴨」管理委員會，在請教「養鴨大王」基礎上，經過民主評議，確定最佳方案後再實施；同時學校科創隊亦介入，開發「鴨」臉識別、聲控管理等技術手段進行管理。