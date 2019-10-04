朗鄉自然保護區監測東北虎　首次拍攝到原麝

黑龍江省科學院自然與生態研究所近日在小興安嶺林區，首次發現國家一級重點保護動物野生原麝。該研究所在朗鄉進行東北虎及其獵物種群的長期調查和監測，並於4月在保護區架設了40部紅外線自動監測相機，截至8月已拍攝2000多張動物照片，包括這次發現的原麝。

這項針對東北虎的調查是由該研究所與朗鄉林業局和黑龍江朗鄉國家級自然保護區合作，目的是為朗鄉生態保護工作及小興安嶺東北虎種群，恢復提供基礎資料和科學依據。至於紅外線自動監測相機則是在世界自然基金會（WWF）的支持下安裝。

據研究所朱世兵博士介紹，原麝是國家一級重點保護動物，種群數量極為稀少。原麝視覺嗅覺敏銳，且警惕性很高，野外極難發現。經照片鑑定，朗鄉保護區監測照片中的動物體型偏小，低肩弓腰，毛色較深，符合原麝的形態特徵。又因保護區人員在拍攝地點附近發現原麝的糞便，故綜合判斷確認照片中的動物為原麝。

在朗鄉保護區紅外相機監測系統拍攝到的動物照片中，同樣屬國家一級重點保護動物的還有紫貂，屬國家二級保護動物則有黑熊、馬鹿、猞猁、黃喉貂（又稱喜瑪拉雅貂）、花尾榛雞、狍子、狗獾（又稱歐亞獾）、東北兔、松鴉、雉雞等。朱世兵指出，該保護區在短短4個月即拍攝到種類多、數量大的野生動物種群照片，充分顯示出該區域豐富的生物多樣性和動物種群數量。