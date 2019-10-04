CNN：特朗普6月向習近平指　貿談有進展會對香港示威沉默

特朗普（圖）被指與習近平通電話時曾談及香港示威。（美聯社圖片）

美國有線電視新聞網絡（CNN）周五（4日）引述消息指，美國總統特朗普今年6月與中國國家主席習近平通電話時，曾提及民主黨總統初選候選人拜登及沃倫；又稱隨着中美貿易談判取得進展，他將對香港示威活動保持沉默。

報道引述兩名知情人士透露，特朗普在6月18日的通話中，除了談到香港示威問題，亦提及前副總統拜登及參議員沃倫的政治前景問題，當時美國明年大選的選戰正揭開序幕。白宮其後把有關通話紀錄，儲存在高度受保護的電子系統內。本周初被問及該通話時，白宮沒有否認特朗普曾提及拜登。

報道刊登後，沃倫在Twitter批評：「特朗普可以隨心談論我，但任何總統在背後出賣香港人的行為，則令人沒法容忍。公眾一定要看到特朗普與習近平的通話紀錄，我們需要一位價值觀相同的領袖。」

早前爆出特朗普的通烏醜聞，他周四（3日）曾表示，「當然」會考慮要求中國調查拜登父子。內媒引述中國國務委員兼外長王毅回應指，中國不會干涉美國的內政，中方相信美國人能否解決他們自己的問題。