塔里木發現千億方級大氣田　最快11月建產

中國石油天然氣集團（下稱中石油）的子公司，周四（3日）在新疆塔里木盆地發現一個「千億方大氣田」。該公司副總經理田軍表示，預計博孜9氣區最早可於11月建產。

中石油旗下的中國石油塔里木油田公司（下稱塔里木油田）位於南天山腳下的油氣井博孜9井，經加沙壓裂測試獲得高產工業油氣流，折合日產天然氣41.82萬立方米、凝析油115.15立方米，可滿足一座百萬人口城市一天的生活用氣。

塔里木油田表示，確認了博孜9氣田的含氣面積共4090萬平方米，預測天然氣地質儲量1153億立方米、凝析油2166萬噸。博孜9井是塔里木盆地庫車坳陷克拉蘇構造帶的一口預探井，2017年10月29日開鑽，今年3月11日完鑽，是一口深度達到7880米的超深井。

田軍表示，這次發現進一步確認博孜-大北萬億方大氣區的儲量規模，該氣區是繼克拉-克深之後另一個萬億方大氣區。目前，博孜-大北氣區已發現構造近50個，天然氣總資源量1.2萬億方。塔里木油田預計，該氣區最終可探明天然氣地質儲量將超過1萬億方以上。塔里木油田是中國陸上第三大油氣田，也是西氣東輸主氣源地之一，負責為華東、華北地區15個省市、120多個大中型城市約4億人口、3000多家企業供氣。