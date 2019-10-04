學者發明可喝的氧　單次供氧約40分鐘

不少民眾前往高原地區旅遊時都會遇到高原反應，有時需帶上氧氣罩及時補氧。有見及此，陝西西安空軍軍醫大學口腔醫院一團隊，特意發明一種可以喝的氧，不但簡單便攜，且通過口服便可從消化道輔助供氧，並維持約40分鐘。

事緣2002年，時任該院麻醉科主治醫師的徐禮鮮接到任務，帶領一支醫療隊趕赴青海格爾木為患有高原病的患者治病，「由於高原缺氧，我講着講着缺氧，後來服了一瓶5%的高氧葡萄糖，5分鐘左右氧飽和度逐漸上升了5%。」事件給了他很大啟發，希望能發明可以喝的氧，從消化道提高動脈的養分壓和氧飽和度。

至2009年，徐禮鮮的科研團隊歷經多年完成創新性研究成果《特殊環境缺氧防治新技術及應用》，證明除「吸氧」外，人體還可通過「輸氧」和「喝氧」來改善供氧。

徐表示，如從靜脈注射輔助供氧，維持時間大概10分鐘左右，但若從口服輔助供氧，維持時間可達40分鐘左右。他隨後又發明微型便攜輸液器，指出和普通輸液器相比更加安全、舒適和便捷。目前，這項發明通過國家知識產權局審核，已獲得4項國家專利及2項國際專利，預計不久後將投入推廣使用，造福社會。