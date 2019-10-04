香港下周拍賣張大千名畫　疑多年前在台被竊

蘇富比下周在香港舉辦中國書畫拍賣，其中包括一幅由國畫大師張大千為好友黃君璧祝壽的《春山雲瀑》圖，估價超過3000萬港元。現居台灣的黃君壁女兒黃湘詅近日卻表示，該畫30年前從家中被偷，雖無法提出報案失竊證明，但已請律師報案提告贓物罪。

黃湘詅近日接獲父親徒弟子劉墉和張福英通知，蘇富比將拍賣多年前家中失竊的張大千畫作。黃湘詅之後曾聯絡拍賣公司，對方要求她提供當年的報案資料、父親遺囑等。但黃女表示該畫於1990年10月在台北市家中被竊，因年代久遠，未留有報案證明，僅提供當時的新聞報道資料。警方也查無當時受理記錄，而經查黃女提供的新聞資料，提到竊賊割不下《春山雲瀑》因而未偷走，但黃女堅稱竊賊之後再上門將畫偷走。

據了解，台警曾與香港蘇富比協商，希望能暫停拍賣該畫，待案件釐清，但蘇富比一方認為黃女「連失竊證明」都沒有，不願配合撤拍。蘇富比原定上周五（9月27日）於台北信義區預展該畫，但因警方懷疑該畫是贓物，該展覽因此取消。

台警亦根據蘇富比提供的資料，傳喚提供該作品拍賣的畫家，對方表示畫作約在20多年前購入，並提供購買證明。台警先將其列為證人，並追查上手買家。

黃女表示，父親為畫被偷抑鬱難過，並於1991年離世。黃女再稱，父親又不希望該畫流入市面被出售牟利，她希望撤銷拍賣，以告父親在天之靈，若爭取回來，她願意將畫捐出。