大陸航空公司推優惠票　促在陸台人選舉期間返台

台灣的總統大選於明年1月11日舉行，在陸台商的響應程度備受關注。據台媒報道，大陸深圳航空近日發布限定日期優惠，分別推出1500元（人民幣‧下同，約1674港元）的一次往返及3000元（約3350港元）的「選舉+春節」兩次往返機票。

報道指，由於明年大選日期與農曆新年相距僅兩周，大陸的台商組織早前已呼籲航空公司與有關部門協助，給予「選舉+春節」的機票套餐優惠。隨後經協調，深圳航空跟進響應，台灣人憑台胞證可在指定期間，購買從深圳、無錫、南寧、瀋陽、南昌、南通、泉州7地來回台灣的優惠機票。

優惠分為選舉一次往返及「選舉+春節」兩次往返機票，其中一次往返的出發日期須介於今年12月28日至明年1月11日投票日當天；若購買兩次往返的機票，須使用了第1次往返票後，才可使用第2次春節的往返票，變相促使購票者大選期間回台。報道指，一名在江蘇無錫工作的台灣人得知消息後，立即花了4500元（約5000港元），為一家三口分別購買優惠機票。

報道引述業內人士評估指，大陸8月1日暫停陸客來台自由行後，對仰賴陸客的陸籍航空公司造成衝擊，受此影響空出來的機位剛好可轉為大選期間回台的台灣人用。另有消息指，上海也將於大陸十一長假後，推出類似的台選促銷機票。