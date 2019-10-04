長榮空姐當小三賠40萬新台幣　免費機票與人夫歐遊

台灣的長榮航空一名空姐涉戀上人夫遭正室控告，並在收到出庭通知單後，兩人還一同歐遊。日前該女遭新竹地方法院判決須向正室賠償40萬元（新台幣，下同，10萬港元）。

判決書指，48歲的正室是國中老師，1999年與林男結婚，婚後育有2男1女。至2017年底她發現丈夫搭上李姓空姐，還公然出遊，拍攝勾手、緊靠、搭摟等親密照片，李女甚至把穿長榮制服與林男合影的照片貼在冰箱上，林妻憤而提告，求償70萬元（約17.7萬港元）。

地院調閱出境資料發現2人同遊多次，最近一次是在今年6月，並查出林男曾要求妻子對李女撤告，因林妻拒絕而對其拳腳相向，翌日還與李女飛往奧地利維也納旅遊10天。李女在法院審理時否認與林男交往，辯稱當空姐有免費機票使用，當然有頻繁入出境紀錄，林男則是餐飲業高管，經常出國公幹，2人只是在境外巧遇，並共賞夜景。

不過，法官勘驗林男與李女對話，過程中充滿愉悅歡樂的聲音，林男說「好想親親」，二人一直重覆「愛你喔」或「想你喔」。法官認為本案起訴書於5月31日送達李女，明知自己被列為侵害配偶權的訴追對象，仍按計劃與林男在6月2日聯袂出國10天，可見李女無法自拔地繼續維持這段不倫戀。