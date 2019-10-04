網傳歸化美國國籍可填「台灣」　駐美代表處：一貫立場

近日不少台灣人在美國的Facebook群組上，傳出美國國籍暨移民局（USCIS）官網註明，持台灣護照申請歸化美國者，在填寫簽證申請表或入境表時，應在國籍欄填上「台灣」（Taiwan）；而美方核發證書也將顯示原國籍為「台灣」。

據台媒報道指，按官網的入籍申請表格「N-400」說明，有關申請者凡於在國籍填「中華人民共和國台灣」（Taiwan，PRC）、「中國台灣」（Taiwan China）、「中華民國台灣」（Taiwan，Republic of China）或「中華民國台灣」（Taiwan，ROC）、都不受理。但有關訊息經查證下，其正確性受到質疑。

有專辦移民申請的台灣律師表示，上述規範僅可以用「台灣」說明自己的原國籍，但如果申請者想使用「中華民國台灣」也不會不被受理。但如果是國籍註明為「台灣」，收到的歸化證書中原國籍就會是「台灣」。

駐美代表處在查證後表示，不清楚USCIS是何時納入該說明，但美國政府對台灣民眾不論是申請歸化或是申請簽證的規範一致，並未改變。台灣民眾在網上填寫有關的簽證表格時，在公民身份國籍選項中就有「Taiwan」，顯示以「台灣」做為台灣公民國籍規範一致。

此外，美國海關與邊境保護局（CBP）在免簽證計畫（Visa Waiver Program，簡稱VWP）免簽國或地區名單時，在台灣部分特別說明是依循1979年台灣關係法規範。因此所有VWP法案、「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act）中所引用的「國家」一詞，是符合美國一中政策，在這項政策下，自1979年起，美國與台灣保持非官方關係。