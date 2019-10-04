郭台銘提「韓郭會」兩條件　韓陣營：目前沒有計劃

距離台灣明年1月舉行的總統大選不足百日，外界盛傳國民黨參選人韓國瑜擬與鴻海集團前董事長郭台銘見面，實現「韓郭會」，惟對方提出兩個見面條件。韓陣營發言人葉元之周五（4日）回應，目前沒有與郭見面的規劃。前立法院長王金平則希望得到親民黨提名參選，惟對方尚未回應。

據台媒報道，郭台銘要求韓國瑜必須與特定媒體劃清界線說清楚對大陸當局的態度，做不到就不強求，無必要見面。有傳韓陣營認為郭提出的條件過於苛刻，葉元之否認該說法來自韓陣營，但承認這是許多藍營基層的聲音。

另內媒報道，國民黨主席吳敦義近日關注立委選戰，忽略總統大選，引發外界猜測黨內團結問題。葉元之則表示，明年不是只有總統選舉，立委選舉與總統選舉一體兩面，總統參選人可以拉抬立委參選人，立委參選人則可以幫助總統參選人，黨主席無論幫助立委或總統，都是一樣的；韓陣營與黨中央的聯繫一向順暢，也十分感謝吳敦義的幫忙。

而早前表示「參選到底」的王金平則透露，已透過幕僚向親民黨主席宋楚瑜表達參選意願，希望得到該黨的推薦，但會尊重對方的評估，若對方不同意，他就休息。至於是否有機會與台北市長柯文哲和郭台銘合作，王稱「當然有」，一旦他宣布參選，大家就會團結在一起。

親民黨組織部主任張碩文周五回應，王有豐富的立法協調經驗及深厚的地方基層實力，是親民黨的友軍；但關於總統推薦書，目前尚未經決策委員會討論，故未能向王作出回應。