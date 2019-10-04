天安門廣場直飛鄭州？婦人救助生病和平鴿惹議

家住河南鄭州市管城區的臧女士，周三（3日）帶着小孩在樓下玩耍時，發現一隻疑似生病的鴿子，便把牠帶回家照顧。未料，臧女士在鴿子腳上發現一個寫上「70周年紀念環」字樣的小環，懷疑牠是10月1日在天安門廣場放飛的7萬隻鴿子之一，便在網上求助，結果引起輿論熱議。

事發於周三晚上7時許，臧女士帶小孩在樓下玩耍時，在路上發現一隻鴿子飛不起來，便嘗試幫助牠飛起來；惟鴿子只能飛到1樓的窗戶台上，怎樣都飛不高。由於擔心野貓野狗傷害鴿子，臧女士便把鴿子帶回家。回家後，臧女士才發現鴿子右腳上的小環，她便拿出一些花生、玉米、米粒、水等「犒勞」鴿子。然而鴿子不吃不喝，還出現腹瀉，臧女士擔心鴿子健康，便在網上發布消息，並向信鴿協會求助。

據了解，臧女士所住小區與北京天安門的行車距離690公里，行車時間大約需要8小時21分鐘。

北京市石景山區信鴿協會負責人王非事後表示，該隻鴿子應是參加了慶祝大會的7萬隻和平鴿之一。他又指，每隻參加大會的鴿子可獲特別的紀念腳環和紀念證，惟每次放飛活動中，都會有些鴿子因定向較差，無法回家。惟河南省信鴿協會負責人表示，這隻鴿子應該是本地鴿，因參加大會的和平鴿都是北京飼養，且紀念腳環是面向全國發行。