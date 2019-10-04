修例風波：斥港版顏色革命　港澳辦中聯辦支持禁蒙面法

修例風波持續，香港政府周五（4日）頒布《禁止蒙面規則》。中國國務院港澳辦發言人楊光指，反修例已完全變質，演變成「港版顏色革命」，制訂這一法律有助於打擊和遏制暴力犯罪，恢復社會秩序。中聯辦負責人同日亦表示，堅決支持特區政府訂立《禁止蒙面規則》，絕不容忍危害國家主權、安全的行徑一而再再而三發生。

楊光稱，香港的暴力活動已經持續了四個多月，暴力程度不斷升級，不法分子在十一當天非法遊行聚集，多處縱火，投擲汽油彈，甚至在地鐵站內投擲汽油彈，危及公共安全，迫使一名警員在生命嚴重受威脅下開槍自衞。特區政府制訂《禁止蒙面規則》，是合法合理合情，極為必要。

中聯辦負責人則表示，中央始終堅持一國兩制方針，連日來蒙面暴徒多次公然侮辱和焚燒國旗、毀壞國慶標語牌，塗寫侮辱國家和民族的字句。對這些違反基本法和香港本地法律、挑戰「一國兩制」原則底線的行徑，必須依法予以懲處。呼籲香港各界要認清暴力行徑對社會和市民造成的嚴重危害，堅定支持特區政府和香港警方依法採取一切必要措施，維護香港的社會安定。