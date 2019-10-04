走訪戈壁沙漠天文觀測站　研究員︰我信外星人存在

坊間流傳美國內華達州沙漠「第51區」（Area 51）是研究外星人的美軍基地；而在中國戈壁沙漠，同樣有一群科學家建造了一台由射電望遠鏡陣列組成的「收音機」，期望聽到來自宇宙的「天籟之音」。內地傳媒日前遠赴新疆巴里坤縣紅柳峽觀測站，採訪這個名為「中國科學院國家天文台宇宙暗物質與暗能量研究團組」的團隊。

建於2014年的中科院國家天文台紅柳峽觀測站設計簡單，除了站外設有射電望遠鏡外，站內只有小型廚房、會議室、宿舍和數字機房及模擬機房，其中數字機房及模擬機房，負責接收探測儀收集到的數據，屬於心臟地帶。

中科院國家天文台研究員王有剛受訪時透露，面向北極的射電望遠鏡接收宇宙「暗物質」和「暗能量」訊息後，便會傳回觀測站數字機房，並由研究團隊分析；至今，該站已接收到400TB宇宙訊息，初步分析成果預計於下月向全球公布。

所謂的「暗能量」，是指宇宙中的一種物質，看不見摸不着，卻佔宇宙密度的70%，並促使宇宙加速膨脹；截至目前，人類仍不清楚這種能量的根源是甚麽。包括王有剛在內、由9名天文學家組成的團隊，就是希望透過收集數據，解開謎團，並把計劃取名為「天籟計劃」，意指「宇宙的聲音」。

王有剛表示，「暗能量」在天文暫屬基礎研究，在長遠取得突破後，可對社會及經濟發展產生深遠影響。他更坦言，認為外星人存在的可能性極大，「只是現在人類還沒有與之取得聯繫」。