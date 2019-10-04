前國家能源局長張國寶逝世　享年75歲

國家發改委前副主任、國家能源局前局長張國寶周五（4日）下午4時許逝世，享年75歲。

公開資料顯示，張國寶來自浙江紹興，歷任國家發展計劃委員會、國家發展和改革委員會副主任（正部級），國務院振興東北地區等老工業基地辦公室主任、國家能源局局長、武警黃金部隊第一政委。

另他曾任西氣東輸領導小組組長、青藏鐵路建設領導小組成員、首都機場三期擴建工程領導小組組長、三峽工程輸變電工程國家驗收小組副組長、寶鋼二期工程國家驗收小組組長、浦東國際機場工程國家驗收小組組長。

直接參與制訂和推動實施了溪洛渡、向家壩金沙江梯級水電站開發，上海洋山深水港、上海外高橋船廠、長興島船廠、杭州灣跨海大橋等國家重大建設工程。負責制訂船舶工業、汽車工業、軟件產業、裝備國產化等一系列行業規劃和政策。牽頭制訂了中國第一個鐵路中長期發展規劃。

張國寶亦是中俄原油管道、中亞天然氣管道、中哈原油管道、中緬原油天然氣管道等國際能源合作的主要談判者、組織者。曾任世界能源理事會副主席。他於2011年出任中國國際經濟技術交流中心副理事長，清華大學教授、低碳實驗室主任。