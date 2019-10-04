台男偷拍少女網友性愛過程發上網　判囚10年

自稱「蘆竹王陽明」的台灣富少李威德，偷拍自己與前女友、女網友的性愛片段多達300GB，並在網絡上散播，受害人最年幼僅16歲。案件周五（4日）在桃園地方法院宣判，李因違反兒少性剝削、妨害電腦、散布猥褻影像、妨害秘密、恐嚇等罪，被判囚10年。

案情指出，李威德在2016年7月至翌年2月期間，瞞着女友偷拍二人的性愛過程，分手後更恐嚇對方「我想買把槍斃了你再自殺」。其後，他又在網絡上尋歡，結識3名女網友，並與其發生性行為，偷拍性愛過程。當其中一名女網友提分手時，他向對方發送偷拍的影片，聲稱要將影片發布上網，「要讓旁邊那些人看妳沒穿衣服的樣子」，事後便上傳至Youtube、Facebook等平台。

據台媒報道，李威德常在臉書高調炫富，上傳豪華跑車、大量現金撒在寵物狗身上的照片，吸引拜金女。他於今年農曆春節因行車違規遭警員攔截開罰單，期間竟對執勤女警做出不雅動作，並攝錄上傳至網絡，後被捕，於今年8月依侮辱公務員罪被判囚3個月。

法官指出，李威德利用少女涉世未深，誘騙發生性行為，並偷拍性愛過程，發布上網，對少女和被害女性造成受極大的畏懼和痛苦，須予以重判。