特朗普：貿易談判和拜登調查不應混為一談

中美即將重開貿易談判之際，美國總統特朗普周五（4日）強調，要求中國調查拜登父子，並非將事件與貿易談判綑綁，並認為「有很好機會」和中國達成貿易協議。

特朗普在離開白宮前向記者表示，中美貿易談判和要求中國調查拜登應該分開兩件事來處理。他說：「這件事（貿談）和那件事（調查拜登）毫無關係，我希望和中國達成協議，但只有在對美國好的時候。我們有很好機會達成協議，現正處於非常重要的階段，如果能夠達成協議，將會是有史以來最大的貿易協議。」

美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，在下周的貿易談判中，中國向美國企業開放金融服務市場的議題有望取得進展，美國持開放態度。他說︰「一切都擺在桌上，我們希望回到5月時的狀態，那時我們離達成協議要近得多。」他表示，美方貿易團隊希望重新討論一份之前已基本達成一致的協議文本，美方指中國在5月推翻了該文本，導致談判破裂。

據指，當時的文本包括一項美國財長姆紐欽談成的協議，涉及取消外資在華金融服務公司的持股上限。庫德洛說︰「我不是在告訴你新聞。我只是說，今年春天我們取得一些非常好的進展，如金融服務業開放，這種勢頭可能會延續。」

庫德洛拒絕對此輪談判做出任何預測，但他表示，在過去一個月，雙方的心態都有所軟化，美國推遲上調部分對華關稅，中國也小規模採購一些美國農產品。他又表示，美國眾議院民主黨人對特朗普與烏克蘭總統通話的彈劾調查不太可能影響與中國的貿易談判。

另外，庫德洛質疑中國會在貿易談判中，就特朗普要求他們調查拜登父子作出回應。他又表示不清楚特朗普6月與中國領導人的對話內容，表示有關問題和他的專業「扯得太遠」。有線電視新聞網絡（CNN）引述消息指，特朗普在該次通電話時，曾提及拜登及另一位民主黨總統參選人沃倫；又稱隨着中美貿易談判取得進展，他將對香港示威活動保持沉默。

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