十一假期首4天共接待5.42億人次遊客　同比增長8.02%

內地不少人都趁十一假期外遊。文化和旅遊部周五（4日）通上發布十一假期首4天的旅遊市場情況數據，顯示旅遊消費再創歷史新高；其中全國共接待國內遊客5.42億人次，同比增長8.02%；國內旅遊收入4526.3億元（人民幣．下同，約港元），同比增長8.58%。其中周五接待國內遊客1.36億人次，同比增長7.44%；實現國內旅遊收入1143.8億元（約港元），同比增長8.26%。

文旅部指出，「紅色旅遊」成為十一假期旅遊市場的「主旋律」，北京、井岡山、遵義、南昌、延安、嘉興、廣州等城市成為旅遊熱點；除了有眾多遊客參觀在北京展覽館、天安門廣場和奧林匹克公園等地展出的70組彩車外，中共一大會址、南湖紅船、楊家嶺、西柏坡、古田會議舊址、香山革命紀念地等，亦有大批遊客參觀。

另外，在十一假期期間，「自駕遊」關鍵詞搜索熱度上漲35%，甘肅、青海、新疆、貴州、皖南川藏等地的自駕路線，登上社交平台熱搜榜；除了到夜市遊玩外，亦有不少遊客和市民選擇到音樂廳、話劇院、電影院、圖書館、博物館等地方休閒玩樂。

至於各地景區為應對客流量，亦強化公共交通協調聯動，加強車流監測和分流工作，並調整景區開放時間等；例如北京八達嶺長城景區將開園時間提前至上午6時，閉園時間延長至晚上8時，同時開放部分夜長城等。

另一方面，文旅部指出，隨出遊人次不斷增加，十一假日旅遊安全形勢依然嚴峻，該部要求各級文化和旅遊行政部門，及各景區要嚴陣以待，落實各項安全措施，確保遊客安全。其中，北京、四川、廣東、廣西、江西、寧夏、湖南、重慶等地文化和旅遊部門，在十一假期期間多次前赴多個景區巡查和暗訪，確保遊客旅遊安全得到保障。